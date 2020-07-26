كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونبهت اللجنة الى أن “الفحص يجب أن يجرى ابتداء من اليوم الخامس من تاريخ الاحتكاك مع المصاب لتكون النتيجة دقيقة مع التزام الحجر فورا من اللحظة التي يعلم فيها الشخص مخالطته أحد المصابين خلال الاسبوعين الماضيين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لجنة طوارىء القلمون دعت المخالطين لاحدى الحالات المصابة الى تسجيل أسمائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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