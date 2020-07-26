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ودعا الى “غسل اليدين باستمرار واستخدام الماء والصابون أو محلولا كحوليا للتعقيم، اتخاذ مسافة آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس، وضع الكمامة عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنا، عدم لمس العينين أو الانف أو الفم وتغطيتهم بالكوع أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، طلب الرعاية الطبية عند الاصابة بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية مشمش: لاتخاذ الاحتياطات منعا لانتشار الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.