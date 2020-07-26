لبنان | نقيب صيادي الاسماك في صيدا: لمراقبة الصيد البحري وضبط المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وقال: “إن بعض صيادي الاسماك المتلطين بصيد السردين، يطرح شباكه في البحر على عمق أقل من عشرة أمتار مستعينا بمصابيح إنارة لجذب السمك الكبير والصغير، وهذا الأمر غير مسموح به، لان القوانين تفرض وضع الشباك على عمق 35 مترا وما فوق، وما يجري مخالفة وإعتداء على القرارات والقوانين ويؤثر سلبا على كل الصيادين والثروة السمكية”.

وختم مطالبا السلطات المختصة ب “تشديد المراقبة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين كي يكون جميع الصيادين سواسية في مجالات الصيد البحري كافة”.