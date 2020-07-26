لبنان | بلدية دير إنطار في صور أعلنت إجراءات للحد من كورونا

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وحذر رئيس البلدية قاسم حجيج من “عدم اتباع التعليمات و الارشادات الوقائية”، ودعا الى “الالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، والبلدية لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.
وطلب من أهالي البلدة “احترام مسافات التباعد والوقاية من ارتداء الكمامات وعدم التجمعات والاختلاط”، وأشار الى أن “البلدية بدأت بتحرير محاضر ضبط في حق المخالفين وبكل من تسول له نفسه العبث بالامن الصحي لحياة أهلنا في البلدة، وأن البلدية لن تألو جهدا في الدفاع عن أهلها وناسها، وستكون في خط الدفاع الاول لمواجهة وباء كورونا”.
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