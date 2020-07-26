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وشددت على ضرورة التقيد بالاجراءات الآتية: عدم إقامة التجمعات (مجالس – افراح – نشاطات – سهرات).
– عدم تبادل الزيارات والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
– ضرورة الإلتزام بوسائل الحماية الشخصية (إرتداء الكمامة والتعقيم والحفاظ على التباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط).
– التزام جميع اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية والغذائية والسوبرماركت بوضع المعقمات عند مدخل المحل أو المؤسسة وإلزام الزبائن والموظفين لديهم على ارتداء الكمامات والتعقيم وتنظيم تواجد الزبائن في المحل والحفاظ على المسافات الآمنة والحد من الإكتظاظ.
– منع تقديم الأركيلة نهائيا في الأماكن المغلقة والخارجية.
– على الوافدين من السفر إفادة البلدية عن تاريخ القدوم ومكان الحجر ونتيجة فحص PCR وعدم الخروج من الحجر قبل إبلاغهم بالنتيجة السلبية من قبل وزارة الصحة”.
وختمت البلدية: “إن هذا التعميم في مثابة التحذير الاخير وإنذار للتقيد بجميع بنوده قبل إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف سواء مواطن أو صاحب محل أو مؤسسة إبتداء من يوم غد الإثنين حيث سيتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفين من قبل البلدية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية المروانية: لالتزام توصيات وزارتي الداخلية والصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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