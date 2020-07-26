لبنان | تسطير 25 محضر ضبط بحق مطاعم ملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلنت قوى الأمن عبر “تويتر” أنّ “قسم الشرطة السياحية قام بتسطير 25 محضر ضبط في اليومَين الأخيرين بحق مطاعم، ملاهٍ ومسابح في مناطق متعدّدة لمخالفتهم قرار وزير الداخلية والبلديات من ناحية عدم الإلتزام بوضع الكمامات للعاملين، تقديم النراجيل للزبائن وعدم التقيّد بالتباعد الإجتماعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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