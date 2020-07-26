لبنان | فحوص “PCR” لموظفي عدلية بيروت مطلع الاسبوع المقبل

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وطلب من الموظفين الذين خالطوا إحدى المحاميات التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الحضور الى العدلية وإعلام رؤساء وحداتهم مسبقا لإبلاغ وزيرة العدل بعدد الأشخاص الذين سيتم فحصهم لتحضير الفريق المناسب من قبل وزارة الصحة، بعد التنسيق مع الرئيس الأول القاضي سهيل عبود.
وطلب من الموظفين الذين قد يكونون قد تعرضوا للعدوى ملازمة منازلهم حتى إجراء الفحوص وصدور النتائج والتأكد من سلامتهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.