لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: 5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

واشار التقرير اليومي للغرفة الى أن “5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في عكار، ليرتفع عدد الحالات الايجابية التي هي قيد المعالجة والمتابعة الى 13 حالة توزعت على البلدات الاتية: وادي خالد(1)، فنيدق(1)، عين الذهب(1)، شان(1)، ذوق الحصنية(1)، ذوق الحبالصة(1)، برقايل(1)، الرامة(1)، التليل(1)، عكار العتيقة(2)،المحمرة(2).

وهذه الحالات الجديدة، رفعت عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 99 حالة.

أما حالات الشفاء فبلغت : 86.

ولفت التقرير الى ارتفاع عدد حالات الحجر المنزلي الى 69 حالة.