لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: 5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في المنطقة

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واشار التقرير اليومي للغرفة الى أن “5 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في عكار، ليرتفع عدد الحالات الايجابية التي هي قيد المعالجة والمتابعة الى 13 حالة توزعت على البلدات الاتية: وادي خالد(1)، فنيدق(1)، عين الذهب(1)، شان(1)، ذوق الحصنية(1)، ذوق الحبالصة(1)، برقايل(1)، الرامة(1)، التليل(1)، عكار العتيقة(2)،المحمرة(2).
وهذه الحالات الجديدة، رفعت عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 99 حالة.
أما حالات الشفاء فبلغت : 86.
ولفت التقرير الى ارتفاع عدد حالات الحجر المنزلي الى 69 حالة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.