كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما دعا المواطنين الى “التخفيف من التجمعات الاجتماعية والحفلات والحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات وغسل اليدين جيدا. ودعا المسنين من أبناء البلدة وسكانها الى “عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن البلدية على استعداد لتأمين كل ما يحتاجون اليه الى منازلهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية عمشيت أعلنت أن نتائج فحوص PCR لشرطة البلدية جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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