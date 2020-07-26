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وأوضح أن “الموضوع يتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إبادة ضد الطائفة الشيعية في مناطق معينة، بهدف التهجير إضافة الى العمل على بث العنصرية والكراهية بحق أبناء هذه الطائفة والتحريض الدولي والداخلي على ارتكاب جرائم ضد الانسانية، ولأن بعض وسائل الاعلام ومنها من يلعب دورا باثارة الفتن والتحريض قد اعتبرت أن الشكوى قد بنيت على أساس الخلافات على أفضلية الملكية لعدد من العقارات، ولأن الشكوى هي خارج إطار هذا الموضوع وهي حصرا بالموضوع المبين أعلاه فقد اقتضى التوضيح، وإننا نربأ بوسائل الاعلام تحريف الحقيقة وتغيير مضمون هذه الشكوى التي تتعلق بحياة ومصير عدد كبير من أبناء الشعب”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية لاسا: الشكوى التي تقدمت بها لا علاقة لها بالخلاف العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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