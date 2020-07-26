لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت الدفعة الثانية لنتائج فحوص 23 تموز على الشكل الاتي: رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات ايجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثماني حالات ايجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة ايجابية) وجاءت الدفعة الأولى من فحوص 24 تموز كالاتي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة UAE رقم 957 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة مصر : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.