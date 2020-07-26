لبنان | شركات الاسمنت دعت الى السماح باعادة العمل بمقالعها فورا

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وأوضحت أن العمل في مقالع الشركات متوقف منذ ما يقارب السبعة أشهر، مما أدى الى تقلص إنتاج الإسمنت تدريجا الى حد كبير، وهو ما دفع الى التهافت على الكميات القليلة المتبقية التي تبيعها الشركات بالسعر الرسمي، ليعاد بيعها لاحقا بأسعار خيالية في السوق السوداء.
بناء عليه وحرصا منا على توضيح حقيقة الامور، ندعو المرجعيات الرسمية المعنية الى السماح بإعادة العمل في مقالع الشركات فورا ما يعيد دورة الإنتاج الى حالها الطبيعية وتعود عندها الأسعار الى ما كانت عليه وفق التعرفة الرسمية”.
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