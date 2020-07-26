لبنان | مختار بلدة سفينة القيطع: لاتخاذ التدابير اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما طلب من أصحاب المحال والمتاجر “العودة الى التدابير السابقة من تعقيم والمساعدة على نشر الوعي بين الاهالي والوافدين الى البلدة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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