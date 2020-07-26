لبنان | ضربة موجعة لمصداقية الموقف اللبنانية تجاه فرنسا والمجموعة الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وهذه الزيارة كان وعد القيام بها في وقت لاحق، كموقف اعتراضي على عدم التزام لبنان بواجباته لناحية تنفيذ الإصلاحات التي سبق ووعد بها. وهذا يعتبر ضربة موجعة لمصداقية الموقف اللبنانية تجاه فرنسا والمجموعة الأوروبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر السياسة الكويتية

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