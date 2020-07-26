كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “إن مرض شخص ما بالكورونا لا يعني أنه ارتكب خطأ ولا يعني أنه منبوذ اجتماعيا. نريد فقط أن نكون آمنين قدر الامكان وأن نفعل ما في وسعنا للمساعدة على وقف الفيروس القاتل”، ودعا الى الحفاظ على التباعد الاجتماعي خصوصا في الافراح والمآتم والبقاء في المنزل قدر الإمكان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية قبعيت: للحفاظ على التباعد الاجتماعي خصوصا في الافراح والمآتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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