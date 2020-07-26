لبنان | سمير جعجع غير مصاب بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان: “يهمّ المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن يؤكد أنه بعد أن تبين أن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص مصاب بفيروس “كورونا”، أجرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البارحة فحص PCR وأتت النتيجة سلبية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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