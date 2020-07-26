لبنان | زياد حواط: أجريت فحص كورونا والنتيجة سلبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولكي نستطيع أن نتخطى هذه الازمة الصحية ونتغلب على هذه الجائحة، أرجو من جميع الجبيليين واللبنانيين الالتزام بالارشادات الوقائية للحد من انتشارفيروس كورونا. كما أتمنى لزميلي جورج عقيص وجميع المصابين الشفاء العاجل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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