لبنان | عشرون طائرة معادية استطلعت أجواء الجنوب أمس و9 خروقات اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “خرقت 20 طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 24/7/2020 اعتبارا من الساعة 5.50 ولغاية الساعة 24.00، الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب. وبتاريخ 25/7/2020 اعتبارا من الساعة 00.00 ولغاية الساعة 13.10، تم تسجيل 9 خروقات جوية معادية، جميعها أيضا نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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