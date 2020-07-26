لبنان | مرتضى من راشيا: سلة المزارعين والسلة الغذائية هما لدعم الاستقرار

وذلك بدعوة من اتحاد بلديات جبل الشيخ، وبحضور النائب السابق اللواء انطوان سعد، قائمقام راشيا نبيل المصري، مدير عام الاثار سركيس خوري، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح ابو منصور ونائبه جريس الحداد، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال بالوكالة عصام الهادي، رئيسة جمعية تأهيل السجون في لبنان جورجيت الحداد، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

مرتضى

واكد مرتضى في كلمته على أهمية افتتاح المكتب، وقال “شرف كبير لي أن أكون في راشيا التي بزغ منها فجر استقلال لبنان، ومن راشيا تعلمنا الحرية بزوغ فجر لبنان، وتعلمنا أن نلحق الحرمان حيث هو، ومن اجل ذلك نحن هنا لافتتاح مكتب للمشروع الأخضر بهدف خدمة أهلنا بإن نأتي اليهم، للناس الصامدين بأرضهم عملا بنهج الإمام السيد موسى الصدر وتوجيهات الرئيس نبيه برى”.

أضاف “منذ أن تسلمت وزارتي الزراعة والثقافة تلقيت تعليمات من الرئيس نبيه برى من أجل الوصول إلى ما وصلنا اليه بافتتاح هذا المكتب”، ولفت الى أن لبنان “يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية وصحية بدأت تتفاقم، وقد نهجنا النهج الصحيح عندما قررنا انشاء سلة للمزارعين، وسلة غذائية من أجل دعم الاستقرار، وإذا لم يتم ذلك تكون الزراعة ولقمة عيش اللبنانيين بمهب الريح، ونعمل اليوم من اجل انجاح المشروع بطريقة خاصة، لقد حصل بعض الخلل بالاعلاف الحيوانية بوزارة الزراعة، ونعمل على إصلاح هذا الخلل، أما في الجانب الثقافي ستبقى القلعة منارة للتعاون والتلاقي”.

ابو فاعور

من جهته شكر أبو فاعور الوزير مرتضى على افتتاح المكتب وقال “أنت تمثل القامة الوطنية الكبيرة قامة الرئيس نبيه برى، ونقول هذا الكلام من باب الود والمحبة والتحالف السياسي مع الرئيس برى، وهو تحالف لا نخفيه عن أحد ونقول ذلك من باب القناعة أن الرئيس نبيه بري حامل أمانة الإمام السيد موسى الصدر، إنه الضمانة لمن يخاصمنا ومن يتذمرون من موقعه، لن ينكفئوا عن التخلص من درره في الحياة السياسية، لأنهم يريدون الوطن من دون حصانات”.

وتابع “الشكر لمعالي الوزير مرتضى على هذه المبادرة الانمائية التي نحفظها لك وللرئيس نبيه بري، وسبق ان قامت حركة “أمل” بأكثر من مبادرة حيت تم افتتاح مركز للدائرة لعقارية والمالية في راشيا، ونحن نسعى مع النواب من أجل تطبيق اللامركزية الإدارية وهذا ما نراه اليوم في راشيا من مكتب للمساحة والعقارية، بنك الدم، الجامعة اللبنانية، المشروع الأخضر، المستشفى الحكومي، اللجنة الطبية، السجل العدلي الذي أدى قصر النظر لبعض المسؤولين الى سحبه ونعمل مع النواب لاعادته”.

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وكشف “بالأمس خضع رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر للضغط السياسي، وطلب مؤازرة أمنية وطلب من متعهد سد بسري، وأطلب من الحكومة اللبنانية مجموعة من الأسئلة حول الظروف الجغرافية والايكولوجية، وردت الحكومة متأخرة وكانت الإجابات، وكنا قد ابلغنا بتوقف القرار حول سد بسري، ولماذا هذه الرغبة سوى الكيد السياسي والخلل المالي، فهناك من يسعى لخلق صدام بين الجيش والقوى الأمنية والاهالي في منطقة الشوف، وهناك من يريد أن يسعى ليكون سد بسري كمينا جديدا من الكمائن التي سبق واوقع اللبنانيون فيها”.

وقال ابو فاعور “نحن نعتبر انفسنا معنيين بأن ترتوي بيروت والضاحية والقرى والمدن الساحلية من سد بسري، وهناك اكثر من طريقة لهذا الأمر، ولكن قبل أن تروى بيروت وأهل بيروت هل قام مجلس الإنماء والاعمار بتنظيف الليطاني الذي يروي سد بسري ومن أين أتت حمية مجلس الإنماء والأعمار حول السد وهو لم يقم بتنظيف الليطاني على مدى السنين الماضية، ونحن نطالب والزملاء نواب البقاع والرئيس سعد الحريري تحديدا يطالب، وقد جعل من هذا الأمر شغله الشاغل، منذ متى كانت هذه المروءة الفائقة تفضلوا اسرعوا لتنظيف الليطاني قبل أن تسرعوا وتطالبوا بمواكبة ومؤازرة أمنية لسد بسري”.

وتوجه الى الوزير مرتضى بالقول: أنتم في الحكومة، لكن قلبكم في مكان آخر هذا رأيي ولك رايك، انتم في الحكومة واعرف انك سوف تتبرأ من كلامي، سد بسري لن يكون لان هناك ارادة شعبية ومجتمع محلي سوف يرفض هذا الأمر، وبعض العقل الشرير الذي يحكم الجمهورية والدولة، آن له ان يكف عن العيش على الفتنة والتحريض”.

وختم “اليوم ودعنا سامو غصن الذي استشهد نتيجة إصابة بقبر شمون، وفقدنا شهيدين هما رامي ابو سلمان وسامر ابو فراج رحمهم الله، ونسعى مع الأمير طلال أرسلان ووليد جنبلاط ونسعى مع المير طلال والرئيس بري، لرأب هذا الصدع وختم هذا الجرح، وهناك من يعود إلى صدام جديد في بسري بين الجيش والاهالي، ولدينا ملء الثقة بهذه المؤسسة وبالاجهزة الأمنية وبمن لديهم الحكمة، أن لا يسمحوا بالانجرار لهذا الأمر وسد بسري لن يكون طالما ان هناك موقف من مجتمع اهلي ومحلي”.

أبو منصور

وألقى رئيس أتحاد بلديات جبل الشيخ ورئيس البلدية صالح ابو منصور كلمة باسم الاتحاد فقال: “يسعدني أن أرحب بكم جميعا في راشيا الوادي، راشيا المحبة والوداعة والعيش الواحد، أرحب بكم تحت راية الخدمة العامة والانماء، فبالرغم من الظروف الصحية والاقتصادية والمعيشية، ترانا نفتتح مكتبا للمشروع الاخضر، لتشجيع أصحاب الاراضي على استصلاح أراضيهم واستثمارها والاستفادة من تقديمات وزارة الزراعة وخصوصا في ظل وجود وزير بكفاءة ونشاط الدكتور عباس مرتضى، وبعد أن تبين للقاصي والداني أن الاقتصاد الريعي يكاد يكون أوهن من خيط العنكبوت”.

أضاف “أتفاءل خيرا بهذا المكتب وبهذه الوجوه الطيبة، وأفتخر بنهج اتحاد بلديات جبل الشيخ الذي انتهج مبدأ تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين كل المواطنين من دون اعتبارات سياسية او طائفية أو مناطقية، المشاريع التي تخدم الانسان وتحسن من نوعية حياته، بدل الدخول بزواريب الاحياء وكتل الاسمنت الجامدة التي لا روح فيها ولا استدامة، باسم هذا الاتحاد وبلدياته وأهله، أتقدم بالشكر لمعالي وزير الزراعة والثقافة على جهوده وهمته وتعاونه وسعيه لتخفيف العبء عن الريف وأهل الريف، وافتتاح هذا المكتب نموذج على سعيه لتطبيق لا حصرية الخدمات، ونتعهد له بالاستمرار بوضع الزراعة والمزارعين على رأس سلم الاولويات، كما أهنىء نفسي وأهلي بأن يمثلني في الندوة البرلمانية الاستاذ وائل أبو فاعور، الذي لم يوفر جهدا ولا فرصة للتواصل مع الجهات المحلية والمركزية والدولية لإضاءة شمعة في ظلام هذه الفترة الحالكة، تحية محبة لكل بلديات قضاء راشيا باتحاديها ولاعضاء مجلس الاتحاد ومجلس بلدية راشيا الوادي، الذين يواكبون كل الجهود الانمائية للاتحاد وشركائه”.

وقدم رئيس الاتحاد في ختام الاحتفال، هدية رمزية للوزير مرتضى، ثم كانت جولة في أرجاء قلعة الاستقلال في راشيا، حيث وعد الوزير مرتضى ب- “إستحداث درج للقلعة من أجل تسهيل وصول الزائرين والسياح إليها”.