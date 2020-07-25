لبنان | الجيش: إشكالان عائليان في طرابلس والبقاع تطورا إلى إطلاق نار

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بتاريخه حوالى الساعة 18.00، حصل إشكال في باب التبانة ـــ طرابلس بين عدد من الشبان من عائلتين، تطور إلى إطلاق نار وإصابة شخصين توفي أحدهما فيما بعد متأثراً بحراحه.
وتقوم وحدات من الجيش المنتشرة في المنطقة بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
وفي بلدة دورس ــــ البقاع إثر إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار بين شخصين بدون وقوع أية إصابات، تدخلت وحدات الجيش وقامت بمداهمة منزلي مطلقي النار فعثرت على أسلحة حربية خفيفة وأسلحة صيد وذخائر.
تمت مصادرة المضبوطات وتسليمها إلى المراجع المختصة كما ويجري البحث عن مطلقي النار ليصار إلى توقيفهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.