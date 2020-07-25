لبنان | وزير الاتصالات في زيارة لمفتي طرابلس مهنئا

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وكانت الزيارة مناسبة للتعارف بينهما، وأكد خلالها حواط حرصه “الشديد على التعامل مع شكاوى وحاجات المواطنين، من دون تمييز بين أي فرد إن سياسيا أو طائفيا أو حتى مناطقيا”.
وبعد اللقاء قال حواط: “جئت اليوم لتقديم التهنئة للمفتي الشيخ محمد إمام لمناسبة تعيينه قائمقام مفتي طرابلس والشمال. وتمنيت له التوفيق في مهامه الجديدة، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم. كما أبديت للمفتي إمام الاستعداد الكامل للتعاون في كل ما فيه مصلحة طرابلس العزيزة ولبنان”.
وشكر إمام لحواط “ابن طرابلس” زيارته، مقدرا “الدور البناء الذي يقوم به في وزارته”. وأكد أن دار الفتوى في طرابلس “سوف تبقى على مسافة واحدة من الجميع، لما فيه خير الوطن والمواطنين”.
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