لبنان | النائب عقيص يوجه رسالة إلى أهالي زحلة بعد إصابته بكورونا

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وتمنى عقيص، بحسب التسجيل المتداول عبر مواقع التواصل، على كل من اختلط به في الايام الاخيرة عدم التهافت على اجراء فحوص PCR في مستشفى الرئيس الياس الهراوي في زحلة مشيرا الى ان ادارة المستشفى طلبت منه ايصال هذه الرسالة.
وأوضح أنه يمكن اجراء الفحوص خلال 3 أيام بشكل منظّم، متحدثا عن ضغط كبير على المستشفى. وطلب التوافد الى المستشفى على دفعات، لافتا أن التأخير في اجراء الفحوص يمكن أن يعطي صورة أوضح عن الواقع الصحي لكل شخص وتكون النتيجة “أضمن وأوضح”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.