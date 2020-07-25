لبنان | البزري: مستشفى صيدا الحكومي بدأ باستقبال مصابين

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح أن تجهيز المستشفى “جاء بفضل جهود حثيثة، بذلتها وزارة الصحة وإدارة المستشفى ومجلس الإنماء والإعمار وبهبة من رجل الأعمال السيد محمد زيدان، إضافة لمشروع دعم كبير من UNDP”. وإذ أكد متابعته لهذا الملف، أعلن البزري “وصول آلة فحص PCR حديثة سيتم وضعها في الخدمة قريبا”، مشيرا إلى إمكانية البدء قريبا ب “ترميم جزء من المستشفى القديم، ليكون قادرا على إستقبال المزيد من المرضى”، منوها ب “جهود إدارة وأطباء وممرضي وعاملي المستشفى، لإستعدادهم وجهوزيتهم لإستقبال حالات الكورونا وغيرها من الإصابات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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