كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يهدف المشروع إلى “تقديم المساعدة والدعم النفسي لمن يعاني من ضغوطات ومشاكل نفسية وعلائقية بسبب الأزمات الراهنة”، ودعا فريق العمل المواطنين إلى “الاتصال على الخط الساخن كل أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إطلاق مشروع دعم نفسي بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.