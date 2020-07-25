لبنان | حزب الوطنيين الأحرار: للتجاوب الفوري مع نداء البطريرك الراعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وحذر “أهل السلطة من إمعانهم بالإستكبار وإنكار الواقع المأزوم”، داعيا إياهم “إلى التجاوب الفوري مع نداء صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي المطالب بحياد لبنان وإبعاده عن المحاور والصراعات الخارجية والتمسك بالوحدة الوطنية”. وختم: “وفي السياق نفسه، يجدد حزب الوطنيين الأحرار إيمانه بقدرة اللبنانيين على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويكرر الدعوة التي وجهها رئيس الحزب إلى اللبنانيين، أصحاب الإرادة الحرة، وقد حثهم فيها على رص الصفوف وتوحيد الجهود استجابة لنداء البطريرك إلى تحقيق حياد لبنان وسيادته واستقلاله”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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