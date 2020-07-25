كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان: “أخي المواطن..

أخي الزائر..

لحماية الغابات من الحرائق احذر!!

سيجارة تشعل غابة إذا لم تطفئها بيدك!

كل أنواع المحروقات بسبب الحر الشديد والإهمال، تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه..

لذلك نرجو الاحتراز من مسببات حرائق الغابات، وعدم ترك النفايات في مكان نزهتك لكي تعود مرة أخرى وتجده نظيفا ويجده غيرك نظيفا.. ونحن نتشرف باستقبالك”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية فنيدق لزوار غابات القموعة: نتشرف باستقبالكم لكن احذروا مسببات الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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