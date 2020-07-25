لبنان | بلدية برج الملوك: لعدم الاستسهال فالأمر خطير جدا جدا

وأهابت ب”كل فرد من أهلنا في برج الملوك، وبزوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإعلان حالة الطوارئ بصورة فردية، وذلك عبر: عدم المشاركة في أي تجمع يزيد عن شخصين. عدم الاقتراب من أي شخص آخر لمسافة تقل عن مترين. ارتداء الكمامة بشكل دائم وصحيح. عدم المصافحة أو الملامسة. غسل الأيدي بشكل متكرر. ترك مسافة آمنة، وتطبيق كل ما ورد أعلاه خلال الحضور إلى الكنائس. وتفادي الزحمة في المطاعم والسوبرماركت وغيرها من الأماكن”.

وختمت “كل فرد بيننا مسؤول أمام الله والناس، عن صحة أهله وجيرانه وناسه”.