لبنان | قرار بتعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية لغاية 31 تموز الجاري

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1- تعليق الجلسات لغاية 31/7/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذاالصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.
4- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.