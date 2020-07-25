كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في راشيا، ان السيدة المصابة قادمة من سوريا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية مدوخا: إصابة سيدة بالفيروس قادمة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.