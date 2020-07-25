لبنان | استشهاد جندي برصاصة في الرأس خلال إشكال في الهرمل

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وفي التفاصيل أن خلافا وقع بين “م. م.” وعدد من أقارب زوجته من آل “ه” يقطنون قرب منزل الجندي في الجيش “م. ق.” في حي البيادر في الهرمل، تخلله إطلاق نار، وإصابة الجندي برصاصة في رأسه، نقل على اثرها إلى مستشفى البتول، حيث ما لبث أن توفي متأثرا بإصابته.
وتعمل دوريات من مديرية المخابرات بمؤازرة الجيش، على البحث عن مطلق النار لتوقيفه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.