لبنان | وطى الجوز تسجل إصابة بـفيروس كورونا

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ودعت في بيانها أهل البلدة إلى عدم الهلع كون الحالة ملتزمة الحجر وإجراءات السلامة العامّة كافة، لا سيما أن جميع الاشخاص الذين اخطلتوا معها قد خضعوا لفحص الـPCR وهم في حالة الحجر المنزلي منتظرين نتائج الفحوصات.
كما طلبت البلدية من أهل البلدة الذين يشعرون بأي من عوارض الإصابة بفيروس كورونا إعلامها بالأمر والتزام الحجر المنزلي وعدم الإحتكاك بأي شخص من أهل البلدة، مشددة على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة العامة كافة لا سيما لناحية ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.