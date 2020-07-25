لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل 8 إصابات جديدة

أضافت: “وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 250 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 130 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، 115 حالة محلية (109 من المخالطين ) بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتان من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة)، وقد تماثل 106 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت ناصحة “جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.