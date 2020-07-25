لبنان | جريحان خلال اشكال تطور إلى إطلاق نار في باب التبانة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وحضر قوة من الجيش فرضت طوقا أمنيا، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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