لبنان | عبد الصمد زارت جمعية جاد في حبوب: خطر الادمان أصعب من كورونا

الحواط

وبعد جولة في أرجاء متحف المؤثرات العقلية داخل الجمعية، ألقى الحواط كلمة رحب فيها بالوزيرة عبد الصمد، معتبرا أن زيارتها “تعطي دعما وغنى أكبر لعمل الجمعية ودورها”.

وتحدث عن النشاطات التي تقوم بها “جاد” في مكافحة الادمان على المخدرات والاتجار بها، لاسيما لجهة التوعية والتدريب، مؤكدا أن هذه الجمعية هي “لبنانية اجتماعية لا انتماء سياسيا لها، والتعاون قائم مع الاحزاب كافة ولا خلاف مع أحد”.

ولفت الى المشاكل التي تعترض الجمعية في عملها، متمنيا على عبد الصمد “أن تكون رأس حربة في السعي لقيام القرية الوقائية التي بدأ العمل على إنشائها”.

وشدد على “أهمية التعاون يدا بيد، بين الجمعية ووزارة الاعلام، من أجل شبابنا الذين هم مستقبل الوطن لابعادهم عن هذه الآفة الخطرة”.