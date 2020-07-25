كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف، سيصدر بيان رسمي، بهذا الصدد، على الموقع الإلكتروني للنقابة، يوضح الإجراءات المقررة في كل المحاكم وقصور العدل ابتداء من يوم الإثنين، وآلية الفحوص التي ستجرى للمعنيين. أما لجهة ما يتم التداول به من بيان باسم نقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى، فهو غير صحيح وغير دقيق، واستباق للمساعي التي يقوم به النقيب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة محامي بيروت: نتابع موضوع إصابة إحدى الزميلات وسيصدر بيان رسمي حول الإجراءات المقررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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