لبنان | بلدية حاصبيا تفرض غرامات على المخالفين

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويتضمن القرار الإجراءات الآتية:

1- يمنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة والخاصة، والتشديد على ضرورة إلزامية الاختصار في الأفراح والأتراح، مع وضع الكمامات والالتزام بشروط السلامة.

2- إقفال الأندية الرياضية وأماكن التسلية وصالات الكومبيوتر.

3- التزام المطاعم بتقديم خدمات الدليفري والسندويشات، من دون فتح الطاولات في المطعم.

4- الالتزم بوضع الكمامات عند الخروج من المنازل، تحت طائلة دفع غرامة مالية للمخالفين.

Advertisements

5- إقفال سوق الخان والمكتبة العامة الإشعار آخر.

6- إقفال ساحة السرايا في عيد الأضحى المبارك.

7- على الوافدين من خارج لبنان إعلام البلدية، بنتائج فحوصاتهم، فور وصولهم تحت طائلة المسؤولية.

8- يطلب من أصحاب المحلات والسوبرماركت والصيدليات وجميع المهن، عدم إدخال الزبائن، من دون كمامات، تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية.

9- على كل مواطن عند مخالطته أي حالة كورونا، مشتبه فيها، إعلام البلدية فورا تحت طائلة المسؤولية”.