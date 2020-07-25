لبنان | بلدية حاصبيا تفرض غرامات على المخالفين

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ويتضمن القرار الإجراءات الآتية:
1- يمنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة والخاصة، والتشديد على ضرورة إلزامية الاختصار في الأفراح والأتراح، مع وضع الكمامات والالتزام بشروط السلامة.
2- إقفال الأندية الرياضية وأماكن التسلية وصالات الكومبيوتر.
3- التزام المطاعم بتقديم خدمات الدليفري والسندويشات، من دون فتح الطاولات في المطعم.
4- الالتزم بوضع الكمامات عند الخروج من المنازل، تحت طائلة دفع غرامة مالية للمخالفين.
5- إقفال سوق الخان والمكتبة العامة الإشعار آخر.
6- إقفال ساحة السرايا في عيد الأضحى المبارك.
7- على الوافدين من خارج لبنان إعلام البلدية، بنتائج فحوصاتهم، فور وصولهم تحت طائلة المسؤولية.
8- يطلب من أصحاب المحلات والسوبرماركت والصيدليات وجميع المهن، عدم إدخال الزبائن، من دون كمامات، تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية.
9- على كل مواطن عند مخالطته أي حالة كورونا، مشتبه فيها، إعلام البلدية فورا تحت طائلة المسؤولية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.