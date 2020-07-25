كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وإذ تمنت على الأهالي “الالتزام التام بإجراءات الوقاية، والتباعد الإجتماعي، والامتناع عن التجمع وتجنب الاكتظاظ”، أملت منهم “عدم استقاء الأخبار إلا من بيانات البلدية، منعا للتشويش والتضليل الذي تزخر به مواقع به وسائل التواصل الاجتماعي، وأي جديد مهم نعلمكم به بكل شفافية و مسؤولية. سلامة مجتمعنا مسؤوليتنا والاستهتار بها جريمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية حولا: إحصاء المخالطين لمصاب وتتم المتابعة معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.