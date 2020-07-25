لبنان | ارسلان يتصل بـ جنبلاط ليعزّيه

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكد كل من جنبلاط وأرسلان على مواصلة جهود معالجة الحادث المؤسف بالمسار القانوني وضمن تقاليد وإرث الموحدين الدروز. كذلك أصدرت مديرية الإعلام في “الحزب الديمقراطي اللبناني”، بيانا حول الاتصال، أشارت فيه إلى أن ارسلان وجنبلاط اكدا “استكمال الحوار الذي بدأ في جلسة المصالحة التي عقدت في عين التينة، للوصول إلى حلحلة القضايا الدرزية العالقة كافة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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