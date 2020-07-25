لبنان | إصابة النائب جورج عقيص بفيروس كورونا

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غرّد النائب جورج عقيص عبر تويتر قائلا: “لدى علمي بأن العزيز هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية، وهو صديق التقيه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قمت مساء امس باجراء فحص الـ PCR وجاءت نتيجته منذ ساعتين ايجابية، ولكن خفيفة ودون أي عوارض حتى الآن.”
وأضاف: سأحجر نفسي لمدة يومين كاملين على ان اعاود الفحص يوم الاثنين وحرصاً مني على سلامة كل من اختلطت معهم او التقيتهم هذا الاسبوع من زملاء واصدقاء وانسباء، ادعو الجميع الى اخذ العلم بحالتي واجراء ما يلزم للتأكد من سلامتهم. متمنياً للجميع الصحة الكاملة، راجياً ان يحفظ لبنان واللبنانيين من كل الشرور التي تهدّدهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.