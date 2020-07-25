لبنان | وفاة مواطن من بلدة الحلانية بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توفي المواطن عبد الله سعدون الحلاني (65 عاماً) فجر اليوم، من بلدة الحلانية قضاء بعلبك بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع. يذكر أن الحلاني يعاني من أمراض مزمنة بالرئة والقلب قبل إصابته بالفيروس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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