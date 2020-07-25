لبنان | بلدية القبيات: للتشدد بإجراءات الوقاية ومحاضر ضبط بحق كل مخالف

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دعت بلدية القبيات، أهالي البلدة، الى “التشدد من جديد بإجراءات الوقاية”، وذلك في بيان جاء فيه:
“أهالينا الكرام، أمام الانتشار المتجدد لفيروس كورونا المستجد، وبناء على المرسوم رقم 66675 بتاريخ 17/7/2020، ندعوكم الى التشدد من جديد في إجراءات الوقاية:
– إلزامية وضع الكمامة عند الخروج من المنزل.
– منع الازدحام في المؤسسات التجارية والمحال وضرورة تعقيم اليدين قبل الدخول، تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحق كل مخالف.
– تعقيم الأغراض قبل إدخالهم الى المنزل.
– تجنب الزيارات خلال هذه الفترة.
– للقادمين من الخارج، احترام قاعدة الحجر الكامل المحددة من قبل وزارة الصحة.
– تستكمل خلية الازمة فحوصات الPCR لمزيد من الوقاية.
– يتم تدريب فريق من الشبيبة، تابع لخلية الأزمة والبلدية، لمساعدة الشرطة بالإشراف على حسن تطبيق الإجراءات الوقائية”.
كما أعلنت البلدية في بيانها أن “الشرطة البلدية والقوى الأمنية ستعمد الى تسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف، فردا أو مؤسسة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.