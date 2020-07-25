لبنان | المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقف مطلوبين بجرم ترويج مخدرات

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن أنه “بتاريخ 13-7-2020 ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، أوقفت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي، في بلدة شتورا، أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرتَين عدليتَين بجرم ترويج مخدرات، ويدعى:ه. ش. (مواليد عام 1989، لبناني).
وكشفت في مقال أنه “في محلتي جل الديب والدكوانة، أوقفت القوّة المذكورة، بتاريخ 20-7-2020، مطلوبَين للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:
ر. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)
ه. ا. (مواليد عام 1992، لبناني)
وضُبط بحوزة الأول مسدس حربي مع مماشط وذخيرة عائدة له.”
وأكدت أنه أودع الموقوفون مع المضبوط المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.