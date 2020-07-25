لبنان | بو عاصي: امتناع عون عن توقيع قانون آلية التعيينات هو لإبقاء المجال مفتوحاً أمام باسيل ليعين من يريد

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: ان امتناع الرئيس ميشال عون عن توقيع قانون آلية التعيينات ليس بسبب مخالفته الدستور، بل من أجل إبقاء المجال مفتوحا امام النائب جبران باسيل لكي يعيّن من يريد في المكان الذي يريد. واضاف: ولو كانت حقيقة الأمر مخالفة الدستور، لكان الأجدى بالرئيس عون ان يتنبّه بان أكبر مخالفة دستورية وميثاقية هي وجود سلاح خارج الدولة ومصادرة القرار العسكري والاستراتيجي لهذه الدولة من قبل حزب الله. ولكن، ويا للأسف، وخلافا للقسم الدستوري، فان الرئيس عون هو المتحالف الأول مع هذه المخالفة الدستورية، والغطاء الاكبر لها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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