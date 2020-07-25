كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر على م.أ.ي من التابعية السورية مواليد العام 1963 جثة داخل غرفة في أحد فنادق مدينة جونيه. وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، حيث تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أزمة قلبية أودت بحياة سوري في أحد فنادق جونيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.