لبنان | مكتب وزير الداخلية: ما صدر عن لجنة متابعة كورونا مجرد توصيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التوضيحي الآتي: “ان ما صدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا يوم أمس هو مجرد توصيات لم تدخل حيز التنفيذ، وبالتالي يرجى على الجميع التقيّد بالإجراءات الوقائية الواردة في المذكرة الاخيرة رقم ٧٤ الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات .” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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