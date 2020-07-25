لبنان | 3 إصابات جديدة بكورونا في عكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،ما رفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ آذار الماضي وحتى اليوم الى 94 اصابة .

الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة والمتابعة:

8 (مقيمين) موزعين على البلدات التالية: شان، ذوق الحصنية، ذوق الحبالصة، برقايل،الرامة، التليل، عكار العتيقة .

ولفت التقرير ايضا الى تسجيل حالتي شفاء الامر الذي رفع عدد حالات الشفاء الاجمالي الى 86 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي فبلغت 46حالة.