لبنان | 3 إصابات جديدة بكورونا في عكار

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،ما رفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ آذار الماضي وحتى اليوم الى 94 اصابة .
الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة والمتابعة:
8 (مقيمين) موزعين على البلدات التالية: شان، ذوق الحصنية، ذوق الحبالصة، برقايل،الرامة، التليل، عكار العتيقة .
ولفت التقرير ايضا الى تسجيل حالتي شفاء الامر الذي رفع عدد حالات الشفاء الاجمالي الى 86 حالة.
اما حالات الحجر المنزلي فبلغت 46حالة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.