لبنان | المجذوب للجامعات والمدارس: كونوا ملاذاً للطلاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عبر حسابه على تويتر قائلا: “في ١ تموز ٢٠٢٠، أوصى مجلس التعليم العالي في لبنان الجامعات الخاصة باعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي ( ١٥١٥ ل.ل) في دفع الأقساط.” وتوجه الى الجامعات بالقول: كونوا للطلاب ملاذاً وصرحاً لمجد لبنان! واضاف: “وفي ذات التاريخ، صدر تعميم يُحظِّر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية. ويمنع التعميم إلزام التلامذة شراء الكتب والقرطاسية من المدرسة وسيتابع الموضوع… لِتكن المدارس ملاذاً للتلامذة وصرحاً لقيامة لبنان!” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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