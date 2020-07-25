لبنان | حراك صيدا في وقفة تحذيرية أمام البلدية: صحة أهلنا أولوية

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن حراك صيدا تنتفض ومجموعة أنا مستقل واصلا تحركاتهما الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والبيئية السيئة، حيث نظما وقفة تحذيرية قبل ظهر اليوم أمام بلدية صيدا تحت شعار لن تصبح صيدا بديلا من كل مطمر يمتلئ، ورفضا لسماح دخول أي نفايات جديدة الى المدينة، وسط جدار بشري شكله عناصر القوى الامنية على بوابة البلدية الحديدية التي علق عليها شباب “أنا مستقل” أكياسا سوداء حملت سلسلة مطالب أبرزها:

بدنا معامل مش مطامر، من الكرنتينا لصيدا وقفوا زبالتكم، صيدا مش مكب. كما حمل المحتجون الاعلام اللبنانية ولافتات رفضوا فيها ان تكون صيدا مطمرا، محذرين من طمر كل من يريد تحويلها الى مطمر، معتبرين ان “استعمال مكب المدينة يشكل خطرا اكبر من فيروس كورونا وهو ليس بالخيار الاوحد”. كما أكدوا ان “الشاحنات لن تدخل لا من جونية ولا من بيروت”.

وقال فادي رنو باسم المحتجين: “عدنا اليوم وكنا نتمنى أن يكون المجلس البلدي قد أخذ الملاحظات التي رفعها الحراك الشعبي وهيئات المجتمع المدني مرارا، ولكن وللأسف لم يعمل على ذلك، وما شاهدناه هذا الأسبوع من اشتعال متكرر لأحد جبال النفايات المستحدثة في الأراضي التابعة للبلدية، ذكرنا بصور الاشتعال شبه الدائم للمكب القديم. وكل هذا يشير إلى التقصير والاستهتار من قبل الشركات متعهدة المراقبة والكنس والجمع والفرز، والى عدم الأخذ بالشروط المراعية لصيانة صحة المواطن. ان الأمر يعود إلى الاستنسابية في الأداء والنفعية في التلزيمات لصالح الشركات التابعة والمملوكة من التابعين للسلطة الحاكمة، وكم كنا نتمنى على البلدية ونحن في خضم جائحة كورونا أن تقوم ببعض الاجراءات التى تخفف من انبعاث الروائح الكريهة، وأن تقفل مصبات المياه المبتذلة عن شاطئ البحر بدلا من توجيه اهتمامها نحو عدادات وقوف السيارات. فصحة المواطن هي الأولوية. وأمام كل هذا ومع تزايد الأخبار عن التوجه الحكومي لإقفال مطامر بعض المناطق والحديث عن احتمال تحويل قسم من نفايات بيروت وجبل لبنان إلى صيدا، فإننا كحراك شعبي نحذر المجلس البلدي وشركات نقل النفايات من مغبة استقدام أي كمية زائدة من النفايات إلى صيدا، وسنكون بالمرصاد في الشارع وأمام باب المعمل وحيث يجب أن نكون، وسنعمل على رفع الضرر عن أهلنا في صيدا والجوار، مطالبين الهيئات الرقابية بكشف الملفات ونتائج التحقيق”.