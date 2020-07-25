لبنان | الجمارك تُطلق الخط الساخن 1703 لتلقي الشكاوى ومتابعتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أطلقت المديرية العامة للجمارك، في بيان: الخط الساخن على الرقم 1703، إنفاذا للخطة الإستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها، وبغية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الإدارية الذاتية، وعملا بتوجيهات وتعليمات المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الامر الذي يوفر على مدار الساعة خدمة تلقي شكاوى الجمهور ويكفل المتابعة الفورية للحالات المبلغ عنها ضمن الأطر القانونية واستنادا لآلية مستحدثة لهذا الغرض. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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