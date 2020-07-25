لبنان | إصابة أحد المقيمين بكورونا في الناعمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت بلدية الناعمة – حارة الناعمة، في بيان: “إصابة شاب مقيم حديثاً في الناعمة، بفيروس كورونا، وعلى الفور تحركت البلدية واتخذت الإجراءات اللازمة، وسيتم نقل المصاب الى مركز الحجر الصحي في المنطقة، فيما باشرت البلدية عزل المبنى الذي يقيم فيه المصاب، وتقوم بوضع خريطة للمخالطين لإجراء الفحوص لهم بعد غد الاثنين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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